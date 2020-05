Giochi gratis, nuovi download per PlayStation 4, PC e Xbox One

Puntuale come ogni fine settimana è tornato il nostro appuntamento dedicato ai nuovi giochi gratis e le versione di prova gratuite messe a disposizione da publisher e sviluppatori su PlayStation 4, Xbox One e PC, al fine di rendere più piacevole la permanenza a casa dei videogiocatori durante la quarantena.

Cominciamo ricordandovi che prosegue la promozione su Pac-Man Campionship Edition 2 per PC, che potete fare vostro per sempre su Steam riscattandolo entro le ore 19:00 del 10 maggio. Sempre su PC avete l'opportunità di ottenere gratis Runaway A Road Adventure dal sito di FX Interactive, oltre ad Amnesia The Dark Descent e Crashlands da Epic Games Store. Ubisoft regala invece Assassin's Creed 2, Rayman LEgends e Child of Light: potete riscattarli in maniera definitiva su Uplay entro il 5 maggio. Disponibili anche i nuovi giochi gratis di maggio per gli abbonati Twitch Prime, ovvero Snake Pass, Urban Trial Playground, Avicii Invector, Pankapu, The Little Acre e Fracture Minds.

La settimana di gioco gratuito su Steam di Generation Zero termina domani sera, mentre la prova gratuita di Mafia 3 è appena cominciata e proseguirà fino al 7 maggio. Entrambi i giochi, per l'occasione, sono stati scontati a 9,99 euro l'uno, così potrete continuare a giocare spendendo relativamente poco, se lo vorrete. Intanto, con una mossa innovativa, Square Enix e Dontnod hanno messo a disposizione una demo gratuita in streaming di Life is Strange 2 per PC, che non richiede alcun download.

Su PlayStation 4 i ragazzi di Media Molecule hanno lanciato una demo gratis di Dreams, che vi consente di familiarizzare con i potenti strumenti creativi offerti. Per l'occasione, il titolo può essere acquistato in sconto a 29,99 euro anziché 39,99 euro. Sempre su PS4 è disponibile la prova della versione completa di Hitman - La Prima Stagione: affrettatevi però, avete tempo fino a domani 3 maggio per provarlo e decidere se usufruire del forte sconto sul gioco completo, proposto a 8,99 euro. Segnaliamo inoltre che martedì 5 maggio verranno messi a disposizione i nuovi giochi gratis per PlayStation Plus, ovvero Farming Simulator 19 e Cities Skylines.

Buone notizie per tutti i giocatori Xbox One abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: grazie all'iniziativa Free Play Days possono giocare gratis alle versioni complete di Yakuza 0, Sonic Mania e Kingdom Come Deliverance fino alle 08:59 di lunedì 4 maggio, e contestualmente approfittare di uno sconto sull'acquisto dei primi due. Gli abbonati a Xbox Live Gold possono già scaricare alcuni dei giochi gratis di maggio, ovvero V-Rally 4 e Sensible World of Soccer. Per gli iscritti a Xbox Game Pass su PC e console è stato invece messo a disposizione il freschissimo Streets of Rage 4, assieme ad HyperDot e Levelhead. Il 7 maggio toccherà invece a Red Dead Redemption 2, ma solo su console.

Infine, per i giocatori mobile segnaliamo Deus Ex GO Gratis per dispositivi mobili Apple iOS e Android.