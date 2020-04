Giochi gratis nuovi: i migliori da scaricare per PS4, PC e Xbox One

Come ogni fine settimana è arrivato il momento di scoprire i nuovi giochi gratis disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo weekend è possibile scaricare e provare molti titoli a costo zero, ecco i migliori.

Fino alle 23:59 di sabato 25 aprile potete scaricare gratis Sparta La Battaglia delle Termopili per PC, strategico targato FX Interactive, un gioco non troppo recente ma certamente da tenere in considerazione e adatto anche alle configurazioni più datate, essendo in grado di funzionare correttamente anche su computer con oltre 15 anni sulle spalle. Altro gioco gratis degno di nota è Pac-Man Championship Edition 2 in regalo per PC, PS4 e Xbox One, potete riscattarlo su PlayStation Store, Steam e Xbox Store, una volta aggiunto alla vostra libreria resterà vostro per sempre. Un solo gioco gratis invece su Epic Games Store, For The King per PC, scaricabile fino al 30 aprile.



XCOM 2 è gratis su PC e Xbox One fino al 29 aprile, si tratta però di una Free Week, questo vuol dire che al termine del periodo indicato non sarà possibile continuare a giocare, a meno di procedere con l'acquisto della versione completa. Activision propone invece un weekend gratis per il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, accessibile anche ai giocatori di COD Warzone. Anche The Division 2 è gratis in versione Free Play per un massimo di otto ore di gioco.



Gli abbonati Xbox LIVE Gold possono giocare gratis con tre giochi per tutto il weekend: Madden NFL 20, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e Bleeding Edge. I possessori di Cities Skylines avranno invece accesso gratis al DLC Parklife, riscattabile da Steam compilando un breve modulo. Studio MDHR regala codici per Cuphead su Nintendo Switch, anche se la selezione casuale rende molto difficili essere scelti... in ogni caso tentar non nuoce, non trovate?



Tre giochi gratis anche su Steam (PolyBall, Red Gate e Drop), vostri per sempre una volta riscattati. Impossibile poi non citare la prova gratis di The Elder Scrolls Online valida fino al 27 aprile, una buona occasione per provare l'MMO di Zenimax in attesa del lancio della nuova espansione Greymoor.