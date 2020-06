Giochi gratis nuovi da scaricare: Injustice, Assassin's Creed Origins e tanti altri

Una settimana molto interessante per coloro che sono alla ricerca di nuovi giochi gratis per PlayStation 4, PC e Xbox One: da Injustice Gods Among Us Ultimate Edition a The Witcher 3 Wild Hunt, passando per Assassin's Creed Origins e Kingdom Come Deliverance, ecco le novità del weekend.

Iniziamo proprio con Injustice Gods Among Ultimate Edition gratis per PC, PS4 e Xbox One, il picchiaduro di Warner Bros è gratis per il download fino al 25 giugno, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Un bel regalo, no?



Su Epic Games Store è possibile scaricare Pathway gratis, EGS aveva promesso anche un secondo gioco gratuito (The Escapists 2) ma al momento non c'è traccia del download, posticipato a causa di problemi tecnici non meglio precisati. Segnaliamo inoltre che fino alle 22:00 del 21 giugno è possibile giocare gratis ad Assassin's Creed Origins su Uplay, fino al 22 giugno anche Kingdom Come Deliverance è gratis su Steam. In entrambi i casi si tratta è bene chiarirlo di un Free Weekend e una volta scaduta l'iniziativa i giochi non resteranno in vostro possesso.



Interessante la proposta GOG Galaxy che permette di scaricare gratis The Witcher 3 per PC a chiunque sia già in possesso del gioco su Xbox One, PlayStation 4 e PC Steam, tramite una semplice procedura potrete ottenere una seconda copia del gioco a costo zero anche su GOG e utilizzarla senza limitazioni. Chiudiamo con una segnalazione legata a Google Stadia, gli abbonati Stadia PRO possono giocare a The Elder Scrolls Online gratis per un mese con trenta giorni di abbonamento premium incluso.