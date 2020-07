Giochi gratis nuovi da scaricare: Killing Floor 2, Tropico 6, The Sims 4

Ci avviciniamo al weekend ed è tempo del consueto recap sui giochi gratis per PC e console offerti da publisher e sviluppatori questa fine settimana. Da Tropico 6 a The Escapists 2, vediamo quali giochi è possibile scaricare a costo zero.

Tropico 6 è gratis su PC, potete scaricarlo da Steam fino al 12 luglio, attenzione però perchè il gioco non resterà vostro per sempre e una volta passata la data indicata dovrete necessariamente acquistarlo per continuare a giocare. Su Xbox One gli abbonati Gold possono giocare gratis a The Sims 4 e Citadel Forged With Fire per tutto il fine settimana, anche in questo caso i giochi non resteranno vostri al termine della promozione.

Bottino ricco invece su Epic Games Store con Lifeless Planet, Killing Floor 2 e The Escapits 2 gratis, una volta aggiunti alla vostra libreria questi saranno utilizzabili per sempre e senza limitazioni, come se fossero stati realmente acquistati... approfittatene, dunque!

Da questa settimana gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Erica, NBA 2K20 e Rise of the Tomb Raider, inoltre vi segnaliamo che domenica 12 luglio Ubisoft regala Watch Dogs 2. Come fare per averlo? Seguite lo show Ubisoft Forward sul canale Twitch di Everyeye.it, assicuratevi di aver collegato il vostro profilo con l'account Uplay e guardate almeno un minuto di trasmissione per ottenere il Twitch Drop con la versione completa del gioco.