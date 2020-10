Giochi gratis nuovi da scaricare, le novità del primo weekend di ottobre

Torna il consueto appuntamento con lo spazio dedicato ai giochi gratis per PC e console da scaricare a costo zero, questa settimana troviamo tante proposte per PC e Xbox mentre non sono disponibili nuovi giochi gratis per PlayStation 4.

Fino al 4 ottobre gli abbonati Xbox LIVE Gold possono giocare gratis a Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Kiwami 2, i giochi sono già disponibili su Xbox Store, una volta effettuato il download sarete liberi di giocare fino alla data indicata senza costi di alcun tipo. Pikuniku è gratis su Epic Games Store, in questo caso una volta aggiunto il gioco alla libreria questo resterà vostro per sempre, avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) dell'8 ottobre per procedere con l'operazione.

Gli abbonati Twitch Prime possono scaricare ben sei giochi gratis: Layers of Fear, Silver Chains, Dead Age, Surf World Series e Jay and Silent Bob Mall Brawl, oltre a Rocket Arena, quest'ultimo disponibile però solo fino al 10 ottobre. Spazio anche per nuovi giochi Stadia PRO, gli iscritti avranno accesso a Human Fall Flat, Jotun Valhalla Edition, Superhot Mind Control Delete, Lara Croft and the Temple of Osiris e Dead by Daylight. Infine sono disponibili i primi due Games with Gold Xbox One di ottobre 2020, Slayaway Camp Butcher’s Cut (fino al 31 ottobre) e Sphinx and the Cursed Mummy, fino al 15 ottobre.