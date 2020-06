Giochi gratis nuovi da scaricare per PC e PS4, da Overcooked a Observer

Anche negli ultimi giorni non sono mancano tanti nuovi giochi gratis per PC e PS4: sono molti i publisher che continuano a offrire a costo zero una serie di titoli per tutte le principali piattaforme, questa settimana purtroppo con l'eccezione di Xbox One e Nintendo Switch.

Iniziamo con Overcooked! gratis su Epic Games Store, il leak che voleva ARK Survival Evolved in regalo si è rivelato errato, Epic ha però regalato il divertente party game a tema culinario, perfetto per frenetiche ed esilaranti partite in multiplayer. Sempre in tema EGS, segnaliamo Sludge Life di Devolver Digital gratis come gioco bonus. GOG regala tre giochi PC gratis: War Wind, Ascendant, Delores A Thimbleweed Park Mini-Adventure, ovviamente privi di qualsiasi DRM o sistema di protezione, come da tradizione per lo store di CD Projekt RED.

A giugno gli abbonati Twitch Prime possono scaricare nuovi giochi gratis PC tra cui Forsaken Remastered, Observer, Project Warlock, Steel Rats e The Flame in the Flood oltre ad una selezione di classici SNK che include Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar e Samurai Shodown II.

Altro gradito regalo è Football Club Simulator gratis per PC, gioco di calcio manageriale targato FX Interactive e definito come l'erede dello storico PC Calcio. Una volta riscattato (avete tempo fino al 28 giugno) Football Club Simulator resterà vostro per sempre.

Il Microsoft Store regala 20 giochi PC gratis come Fortress Siege Kingdoms Clash, Tile Rider, Ice Skating Duet Winter Sport, Tap To Slow Down Endless Journey, Fire and Ice, Burger Shop Food Empire, Prince and Princess, Space Flight Alien War, Mad Worm Attack Star Worms e Spider Web Flight Cave Escape.

Infine non possiamo non citare l'arrivo dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2020, gli abbonati possono ora scaricare Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront 2 per PlayStation 4.