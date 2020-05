Giochi gratis nuovi da scaricare per PS4, PC e Xbox: da Borderlands Collection a Far Cry 5

Anche questa settimana non mancano le proposte per giocare spendendo poco, anzi... niente. Sono tanti i nuovi giochi gratis disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vediamo insieme i migliori da scaricare subito.

GOG propone una selezione di nuove demo PC gratis: Desperados III, Destroy All Humans!, System Shock, Cris Tales, Vagrus The Riven Realms: Prologue, Spiritfarer e Carrion. Passando ai giochi completi invece non possiamo non citare Arx Fatalis di Arkane Studios, lo studio francese (di proprietà di Bethesda Softworks) compie vent'anni e festeggia questo anniversario regalando il suo primo gioco.

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare Call of Duty WWII gratis per PS4, il gioco è già disponibile per il download con un bonus di 1.100 punti Call of Duty da utilizzare in multiplayer. Il secondo gioco gratis per gli abbonati PS Plus, Star Wars Battlefront II, arriverà invece martedì 2 giugno.

Per tutto il weekend weekend (fino al 31 maggio) è possibile giocare gratis a Far Cry 5, anche Star Citizen è gratis fino al primo giugno, in entrambi i casi i giochi non resteranno vostri al termine del periodo di prova. Segnaliamo anche nuovi giochi gratis per gli abbonati Twitch Prime: Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar e Samurai Shodown II.

Infine, quello che è forse il regalo più ricco: Borderlands The Handsome Collection è gratis su Epic Games Store, raccolta che include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel con tutti i DLC. Avete tempo fino alle 17:00 del 4 giugno per riscattarlo, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre... occasione davvero imperdibile!