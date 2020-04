Giochi gratis nuovi da scaricare su PS4, Xbox One e PC

Anche questa settimana non sono mancati nuovi giochi gratis in download per PlayStation 4, PC e Xbox One, con tanti publisher che hanno messo a disposizione giochi di ogni genere, ecco una rassegna dei più interessanti da scaricare subito.

Iniziamo citando la promozione Play at Home di Sony, che offre due giochi gratis per PS4: Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake) e Journey, riscattabili fino al 6 maggio, una volta aggiunti alla libreria saranno vostri per sempre. In aggiunta con un piccolo trucco è possibile scaricare Knack 2 gratis dal PlayStation Store tedesco, trovate il video con le istruzioni passo passo in calce alla notizia.



Anche Epic Games Store offre come di consueto due giochi gratis per PC, ovvero Just Cause 4 e Wheels of Aurelia. Avete tempo fino al 23 aprile per aggiungerli alla raccolta, anche in questo caso una volta riscattati i due titoli resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo. Su Steam avrete invece accesso ad Absolver gratis per tutto il weekend, giocabile fino al 20 aprile.



Su Xbox One gli abbonati Gold potranno giocare gratis con Borderlands GOTY Edition fino al 23 aprile, rientrano nella promozione Free Play di Xbox Store anche Warhammer Chaosbane, Starlink Battle for Atlas e F1 2019. Infine vi segnaliamo Hitman GO gratis per iPhone e Android, per effettuare il download da App Store e Google Play avete tempo fino a giovedì 23 aprile.



Avete visto altri giochi gratis non segnalati in questa notizia su Steam o altri marketplace digitali? Fatecelo sapere nello spazio commenti, aggiorneremo appena possibile la nostra lista.