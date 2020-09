Giochi gratis nuovi da scaricare: ci sono anche Watch Dogs 2 e Sea of Thieves

Anche questo weekend sono disponibili nuovi giochi gratis da scaricaresu tutte le principali piattaforme: senza tirare in ballo i giochi Games with Gold, PlayStation Plus, PS Now e Game Pass, non mancano graditissime sorprese.

Iniziamo citando il primo episodio di Life is Strange 2 gratis, l'incipit della serie Dontnod può essere ora scaricato gratis mentre gli episodi successivi restano a pagamento e dovranno quindi essere acquistati singolarmente o in bundle.

Epic Games Store regala invece tre giochi PC: Stick it to the Man!, Football Manager 2020 e Watch Dogs 2, come di consueto una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) del 24 settembre per aggiungere i tre titoli alla vostra libreria.

Gli abbonati Xbox LIVE Gold possono invece giocare gratis a Hunt Showdown, Warhammer Chaosbane, e Sea of Thieves fino al 20 settembre. In questo caso i giochi non resteranno di vostra proprietà e trascorsa la data indicata sarà necessario acquistarli per continuare a divertirsi. Infine su PS4 è possibile provare la versione Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War, disponibile fino alle 19:00 (ora italiana) di domenica 20 settembre con accesso alle modalità Dominio e 6v6.