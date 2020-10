Giochi gratis nuovi da scaricare nel weekend: da Amnesia A Machine for Pigs a Sonic 2

Anche questa settimana non mancano giochi gratis nuovi da scaricare per divertirsi a costo zero nel fine settimana. Dai consueti giochi gratis dell'Epic Games Store a Sonic 2 e Nights Into Dreams, ecco i migliori giochi gratuiti per il weekend.

Sull'EGS è possibile scaricare due giochi PC gratis: Amnesia A Machine for Pigs e Kingdom New Lands, entrambi potranno essere aggiunti al vostro account entro le 17:00 del 22 ottobre, una volta riscattati potrete scaricarli e riscaricarli liberamente senza limitazioni, come se fossero stati regolarmente acquistati. Il 22 ottobre arrivano inoltre Costume Quest e Layers of Fear 2, segnatevi la data sul calendario.

SEGA festeggia il sessantesimo anniversario regalando due giochi classici del suo catalogo, Sonic The Hedgehog 2 e Nights Into Dreams per PC, ma non basta perchè il publisher giapponese offre anche altre chicche gratis tra cui il picchiaduro a scorrimento Streets of Kamurocho (un mix tra Streets of Rage e Yakuza), Endless Zone, Golden Axed A Cancelled Protype e Armor of Heroes, tutti scaricabili fino al 19 ottobre.

Infine per tutto il weekend si terrà la Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War con supporto cross-play, il client di gioco è disponibile per il download su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One.