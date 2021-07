Giochi Gratis PC: sono 2 i regali di Epic Store della prossima settimana

Avete già scaricato gratis The Spectrum Retret? Il complesso gioco di rompicapi è il nuovo regalo di Epic Games Store, pertanto avete una settimana esatta a partire da oggi per aggiungerlo permanentemente alla vostra libreria.

Riscattarlo è molto semplice: dirigetevi a questo indirizzo, effettuate il login con il vostro account Epic e cliccate sul tasto "Ottieni". Al termine della procedura The Spectrum Retreat entrerà a far parte della vostra raccolta e potrà essere giocato in qualsiasi momento mediante il client di Epic per desktop. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 8 luglio per farlo vostro per sempre.

Come d'abitudine, Epic Games si è già portata avanti svelandoci con largo anticipo i due giochi gratis che saranno messi a disposizione per una settimana a partire dalle 17:00 di giovedì 8 luglio, ossia Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast. Il primo unisce l'universo post-apocalittico della serie AMC di The Walking Dead con il gameplay tipico di Bridge Constructor, basato sulla creazione di ponti e altre strutture fra paesaggi desolati ed edifici in rovina. Nel cast sono presenti personaggi iconici come Daryl, Michonne ed Eugene. Il secondo, invece, è un gioco di combattimento e strategia a turni dipinto a mano e ambientato in un'epoca alternativa degli anni '80 del 1800. Segnatevi la data sul calendario!