Giochi Gratis PC: oltre 20 classici SNK Neo Geo in regalo grazie a Twitch Prime

L'ondata di giochi gratis non sembra volersi affatto fermare: SNK e Twitch hanno appena annunciato una nuova collaborazione, grazie alla quale tutti i giocatori iscritti a Twitch Prime (servizio che ricordiamo essere incluso in Amazon Prime) riceveranno in regalo oltre 20 classici dell'era SNK Neo Geo, tranquillamente giocabili su PC.

Quale miglior modo di festeggiare il trentesimo anniversario della storica console? I venti giochi gratis verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati nel corso dell'estate nell'ambito di tre differenti pacchetti riscattabili (drop). È la prima volta che Twitch stringe una partnership di questo tipo con un publisher, e ci auguriamo che sia solo l'inizio di un proficuo trend. "Se siete cresciuti infilando quarti di dollaro nei cabinati arcade, sapete già quanto sono speciali questi giochi... e se non lo sapete, adesso potete rimediare", ha dichiarato Ethan Evans, VP di Twitch Prime.

Il primo drop verrà messo a disposizione a partire dal 26 maggio e conterrà ben sette classici:

Art of Fighting 2

Blazing Star

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Pulstar

Samurai Shodown II

La data del secondo drop non è ancora stata annunciata, ma Twitch ha già svelato i giochi contenuti. Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 and King of the Monsters. Niente male, vero? Per riscattare i giochi non dovrete far altro che dirigervi a questo indirizzo ed assicurarvi di aver eseguito il login con il vostro account Twitch scritto a Prime. Da questa pagina potete anche riscattare i giochi Twitch Prime gratis di maggio e una valanga di altri drop per i giochi più disparati.