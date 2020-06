Giochi gratis PC: oltre 20 giochi da scaricare in regalo sul Microsoft Store

Nel momento in cui scriviamo sul Microsoft Store sono presenti oltre 20 giochi gratis da scaricare a costo zero su PC, ottima occasione per aggiungere nuovi titoli alla propria libreria digitale. Giochi per PC gratis? Ecco i migliori.

La lista di seguito include dieci titoli con relativi link per il download, tra questi troviamo Space Flight Alien War, Fire and Ice, Burger Shop Food Empire, Fortress Siege Kingdoms Clash e Tile Rider.

Giochi Gratis PC

Tra gli altri giochi disponibili per un periodo limitato segnaliamo anche Fashion Design Tailor Clothes & Make Outfits, Pony Princess Spa, Blackbeard's Cove, Doll House Makeover House Design, Animal Nail Manicure Salon, American Pool Billiard Game, Spider Web Flight Cave Escape, Sticked Man Gymnastics Sport Challenge, Typing Trainer Steel Storm Shooter, Cake Maker Baking Secrets e Pony Girl Magic Makeover, non tutti però disponibili sullo store italiano.

Vi consigliamo di visitare il Microsoft Store e digitare i nomi dei singoli giochi nella barra di ricerca per capire quali di questi siano effettivamente presenti, i link qui sopra riportano a giochi scaricabili anche in Italia e già disponibili per il download.