Giochi Gratis PC del 25 dicembre: il regalo di Natale è disponibile su Epic Store

Dopo aver donato Inside su PC, i curatori di Epic Store si travestono da Babbo Natale e regalano a tutti gli utenti del proprio negozio digitale un nuovo videogioco.

A partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, 25 dicembre, chi possiede un account Epic (la cui iscrizione, lo ricordiamo, è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di Darkest Dungeon. La promozione sarà attiva fino alla medesima ora di domani, sabato 26 dicembre, perciò consigliamo a chi ci segue e a tutti gli interessati di approfittare dell'occasione per poter ricevere gratuitamente il gioco in questione.

Per chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Darkest Dungeon è un GDR roguelike a turni realizzato da Red Hook Studios. Il gioco ha conquistato negli anni la fiducia e l'interesse di tantissimi appassionati grazie a un impianto ludico estremamente solido, a un livello di difficoltà tanto difficile quanto gratificante e a un comparto grafico quantomai ispirato.

Per saperne di più su questa piccola grande gemma della produzione videoludica indipendente degli ultimi anni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Darkest Dungeon. In calce alla notizia trovate il link per scaricare il gioco gratis su Epic Store.