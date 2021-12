Giochi Gratis PC: 4 titoli in regalo a Natale su GOG, il primo è Shadow Tactics

Che Natale sarebbe senza una nuova tornata di sconti su GOG.com? Il negozio digitale per PC gestito dai ragazzi di CD Projekt RED ha appena lanciato i Saldi Invernali, che rimarranno attivi fino al 5 gennaio 2022. A renderli ancora più memorabili ci pensano una serie di regali riservati a tutti i giocatori...

Da qui fino alla fine del periodo promozionale, GOG regalerà ben quattro giochi per PC. Il primo giveaway è già cominciato: a partire da oggi fino alle 15:00 di mercoledì 15 dicembre è possibile riscattare gratis Shadow Tactics: Blades of the Shogun, un apprezzato gioco stealth tattico hardcore che mette i giocatori al comando di una squadra di letali specialisti nel Giappone del periodo Edo. Ottenerlo è molto semplice: basta visitare l'homepage di GOG.com, individuare il banner del giveaway e cliccare sul pulsante "Yes, and claim the game", procedura al termine della quale verrà anche attivata la ricezione delle newseletter dello store.

I prossimi tre giochi gratis sono sconosciuti, tuttavia è già stato specificato che verranno regalati il 23 dicembre, il 27 dicembre e il 3 gennaio. Nel frattempo, è possibile approfittare della moltitudine di sconti offerti da GOG.com. Qualche esempio? Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 10 euro, Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 13,59 euro, Pillars of Eternity II Deadfire - Obsidian Edition a 14,99 euro, Metal Gear a 4,49 euro, Metal Gear Solid a 4,49 euro, Disco Elysium - The Final Cut a 17,99 euro, Diablo + Hellfire a 7,09 euro e moltissimi altri.