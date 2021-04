Giochi Gratis PC, Alien Isolation in regalo su Epic Store: come e quando riscattarlo

Epic Games è stata di parola e quest'oggi ha regalato altri 3 giochi gratis sul suo store: stiamo parlando di Deponia The Complete Journey, The First Tree e Ken Follet's The Pillars of the Earth.

Potete aggiungerli alla vostra raccolta in maniera permanente dirigendovi entro il 22 aprile a questo indirizzo, ma le sorprese non sono finite qui, dal momento che Epic ha anche svelato i giochi gratis della prossima settimana, ossia Alien Isolation ed Hand of Fate 2: tra i due spicca senza ombra di dubbio il primo, uno dei migliori giochi horror/stealth degli ultimi anni; il secondo, dal canto suo, è un gioco da tavolo in costante cambiamento che presenta missioni rigiocabili all'infinito.

Potrete riscattare gratis Alien Isolation ed Hand of Fate dalle 17:00 del 22 aprile alle 16:59 del 29 aprile. Non dovrete far altro che dirigervi nelle rispettive schede prodotto (adesso presentano il prezzo pieno), effettuare il login con l'account Epic Games (se non ce l'avete, potete registrarne uno gratis qui) e infine cliccare sul tasto "Ottieni". Una volta riscattati, i due giochi rimarranno per sempre vostri e liberamente fruibili dal client di Epic Games Store.

Alien Isolation era già stato regalato in passato, dal momento che ha fatto parte dei 15 regali di Natale di Epic Store. Si tratta in ogni caso di un gradito ritorno: se ve lo siete lasciati scappare la prima volta, presto potrete rimediare.