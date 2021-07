Giochi Gratis PC: alieni e trincee della Grande Guerra con i nuovi regali Epic Store

Con il consueto (ma sempre atteso) aggiornamento sui regali di Epic Games Store, i gestori del negozio digitale di Epic Games presentano i videogiochi PC già scaricabili e quelli che saranno messi a disposizione degli appassionati tra una settimana.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio, viene confermata la disponibilità a zero euro di Obduction e Offworld Trading Company. Il primo titolo immerge gli utenti in un'esperienza aliena che trae forza dall'esperienza maturata dagli autori di MYST, mentre il secondo videogioco gratis su Epic Store proietta gli appassionati di gestionali sci-fi tra le dune di Marte per organizzare una spedizione volta alla colonizzazione del Pianeta Rosso.

Entrambi i titoli sono già disponibili in via del tutto gratuita e lo rimarranno fino al 22 luglio: come per tutti gli altri giochi offerti da Epic Games, anche Obduction e Offworld Trading Company, una volta riscattati, rimarranno a vostra disposizione per sempre.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 22 luglio, sarà possibile aggiungere alla propria ludoteca digitale Defense Grid The Awakening e Verdun. Sia il tower defense fantascientifico di Hidden Path Entertainment che lo sparatutto simulativo di M2H e Blackmill Games ispirato alle battaglie più cruente della Prima Guerra Mondiale saranno scaricabili gratis fino al 29 luglio. Se volete saperne di più sull'FPS tattico di Blackmill e M2H, vi rimandiamo alla nostra recensione di Verdun.