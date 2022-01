Giochi Gratis PC con Amazon Prime: ecco i nuovi regali Prime Gaming di febbraio

Mentre prosegue la ricchissima offerta Prime Gaming di gennaio con Jedi Fallen Order e tanti altri titoli, il colosso dell'ecommerce svela i videogiochi PC da poter riscattare gratis a febbraio tra i bonus riservati agli abbonati ad Amazon Prime.

A partire da martedì 1 febbraio, tutti gli iscritti ad Amazon Prime potranno accedere alla sezione Prime Gaming del proprio abbonamento e riscattare una copia a zero euro di cinque videogiochi PC. Nella lista dei titoli Prime Gaming gratis di febbraio 2022 rientreranno il famoso strategico sci-fi Stellaris, il roguelike manageriale As Far As the Eye, l'avventura survival Ashwalkers A Survival Journey, lo sparatutto in salsa zombie Double Kick Heroes e il simulatore calcistico in salsa arcade Golazo Soccer League.

A chi ci segue, ricordiamo che il termine ultimo per riscattare i giochi attualmente disponibili nel Vault di Prime Gaming è fissato per il 31 gennaio. Da qui a fine mese, di conseguenza, invitiamo gli abbonati ad Amazon Prime a riscattare una copia a zero euro di Star Wars Jedi Fallen Order, Total War Warhammer, World War Z Aftermath, Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters e Two Point Hospital. Una volta completati i passaggi indicati dal portale, tutti i videogiochi riscattati rimarranno a vostra disposizione per sempre.

Per chi fosse interessato, qui trovate tutte le indicazioni per attivare la prova gratuita di Amazon Prime Gaming riservata, ovviamente, ai non abbonati.