Giochi gratis per PC: Amnesia e Crashlands presto su Epic Store

For The King è gratis su Epic Games Store questa settimana, la compagnia ha inoltre annunciato i due giochi gratis per PC in arrivo a fine aprile, tra questi anche un gioco horror di notevole spessore particolarmente amato dal pubblico.

"Un horror di sopravvivenza in prima persona. Un gioco che si basa sull'immersione, la scoperta e sull'attraversare un incubo. Un'esperienza che ti farà venire i brividi. Gli ultimi ricordi rimasti svaniscono nell'oscurità. La tua mente è in disordine e ciò che rimane è soltanto la sensazione di essere braccato. Devi scappare...."

Parliamo naturalmente di Amnesia The Dark Descent, disponibile gratis dal 30 aprile al 7 maggio, a cui si aggiunge il simpatico Crashlands, eletto come uno dei dieci migliori giochi del 2016 dalla rivista TIME. Due nuovi giochi che si uniscono ai titoli già regalati nelle ultime settimane come Wheels of Aurelia, Just Cause 4, Figment e Tormentor x Punisher solamente per citarne alcuni. Ricordiamo che i giochi gratis su Epic Games Store resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, se non siete interessati a provarli in questo momento vi consigliamo comunque di riscattarli.