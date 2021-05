Giochi Gratis PC: Among Us è il nuovo regalo di Epic Store! Link per il download

Come promesso, alle 17 in punto di questo pomeriggio Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti del suo store per PC. Si tratta di Among Us, uno dei più grandi fenomeni del momento!

Among Us è il nuovo gioco gratis di Epic Games Store. Per riscattarlo, non dovete fare altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con l'account di Epic (se non ce l'avete potete registrarlo qui, è gratuito) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Al termine della procedura Among Us verrà legato permanente alla vostra libreria, dunque rimarrà per sempre vostro! Avete tempo fino alle 17:00 di giovedì 3 giugno, momento in cui verrà messo a disposizione un nuovo gioco gratis misterioso su Epic Games Store.

Among Us deve il suo successo ad una formula multiplayer semplice e assuefacente, che vede un gruppo di giocatori chiamato a collaborare per preparare un'astronave per la partenza. Tra loro, tuttavia, si nasconde un impostore, il cui unico scopo è quello di sabotare tutta l'operazione! Il compito dei primi è quello di completare tutte le mansioni ed identificare l'impostore, mentre quest'ultimo deve fare di tutto per non farsi scoprire uccidendo uno ad uno tutti gli altri giocatori.