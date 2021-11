Giochi gratis su PC: app educative e survival horror nell'insolito binomio di regali Epic

Con l'avvenuta disponibilità su Epic Store dei nuovi giochi gratis della settimana, i curatori del negozio digitale di Epic svelano i titoli che saranno offerti a zero euro tra pochi giorni, sorprendendoci con un binomio quantomai insolito di esperienze interattive.

Partiamo allora dalla più recente offerta settimanale per ricordarvi che da oggi, giovedì 25 novembre, è possibile riscattare una copia gratuita della versione base del simulatore di caccia theHunter Call of the Wild e accedere al Pacchetto di Benvenuto di Antstream, una piattaforma in streaming per la fruizione di tantissimi videogiochi arcade ed esperienze retrogaming da vivere sia in singolo che in multiplayer.

Il termine ultimo per poter ottenere una copia a zero euro dei due titoli in questione scadrà alle ore 16:59 di giovedì 2 dicembre, in ragione della rotazione settimanale dei giochi gratis su Epic Store che avviene di consueto alle ore 17:00 di ogni giovedì.

La prossima tornata di regali su Epic Games Store sarà dedicata a While True Learn () e Dead by Daylight: il primo titolo del lotto è un rompicapo sviluppato da Lunden.io che simula i moderni linguaggi di programmazione per spronare i più giovani e i curiosi a conoscere il funzionamento di tecnologie come il Machine Learning, le Intelligente Artificiali, le Reti Neurali e i fenomeni che governano il settore dei Big Data.

Ben più celebre è invece Dead by Daylight, il multiplayer asimmetrico di Behaviour Interactive che vede quattro Sopravvissuti collaborare per abbattere o sfuggire dalle grinfie di un Killer proveniente dai film splatter più iconici e dal folklore internazionale, come la spietata assassina Carmina Mora del Capitolo Portrait of a Murder lanciato a inizio novembre.