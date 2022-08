Giochi gratis per PC: arriva il nuovo regalo dell'Epic Games Store

Puntuale come ogni giovedì alle ore 17:00 italiane arrivano i nuovi regali dall'Epic Games Store, che mette a disposizione uno o più giochi gratis da riscattare a piacimento entro una settimana. E da oggi 25 agosto, fino al primo settembre, potrete giocare un particolare roguelike.

Si tratta di Ring of Pain, sviluppato da Twice Different e descritto come un dungeon crawler di stampo roguelike a turni basato sulle carte, dagli ampi risvolti strategici. Ogni mossa va quindi studiata con attenzione per proseguire e sopravvivere alle orde di creature mostruose che ostacoleranno il nostro cammino. Ci sono ampi bottini da conquistare, ma una mossa sbagliata durante il nostro turno potrebbe compromettere tutta la partita, costringendoci a dover ricominciare.

Scegliere con attenzione la propria posizione, decidere se fuggire o buttarsi nella battaglia, ed osservare con attenzione le conseguenze delle nostre scelte prima di compierle farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta in Ring of Pain, pronto per essere giocato gratuitamente da tutti gli iscritti al servizio online di Epic Games.

Le sorprese non sono ancora finite: gratis da ora e fino alle ore 19:00 del 30 agosto 2022 è disponibile anche il Pacchetto Destiny 2 per i 30 anni di Bungie, che per festeggiare offre ai giocatori nuove armi, armature ed il Lanciarazzi Gjallarhorn. Se dunque siete giocatori abituali del celebre FPS multiplayer online, il pacchetto può fare decisamente al caso vostro.

Ricordiamo infine che fino alle ore 17:00 di oggi 25 agosto potrete giocare gratis a DOOM 64 su Epic Games Store, oltre ad accedere senza alcuna spesa aggiuntiva al Boom Boxer Pack di Rumbleverse.