Giochi gratis per PC: attesi per oggi due nuovi giochi su Epic Games Store

Due nuovi giochi sono in arrivo oggi (giovedì 18 giugno) su Epic Games Store, come di consueto a partire dalle 17:00, ora italiana. Avete ancora poche ore per scaricare gratis ARK Survival Evolved e Samurai Shodown Neo Geo Collection.

I due giochi della settimana si apprestano a lasciare il catalogo gratuito di EGS per fare spazio a due nuovi titoli, ovvero Pathway e The Escapists 2, disponibili da oggi e fino al 25 giugno.

The Escapists 2

Rischia il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo. Esplora le prigioni più grandi mai viste! Rispetta le regole della prigione, presentati agli appelli, adempi alle mansioni e segui una rigida routine mentre progetti la tua fuga per la libertà!

Pathway

Esplora uno strano ignoto con Pathway, un'avventura strategica ambientata nella grande landa selvaggia degli anni '30. Svela misteri occulti da tempo dimenticati, saccheggia antiche tombe e supera in astuzia i tuoi avversari in combattimenti tra squadre a turni!

Sempre nella giornata di oggi Epic Games dovrebbe annunciare anche i giochi gratis per PC della prossima settimana, scaricabili da giovedì 25 giugno. Nelle scorse settimane EGS ha regalato a tutti i giocatori titoli di assoluto spessore come Grand Theft Auto 5, Borderlands The Handsome Collection e Sid Meier's Civilization 6.