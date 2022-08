Giochi gratis su PC: un avventuroso RPG è ora in regalo su GOG

Mentre prendono il via i saldi della Amazon Gaming Week, i videogiocatori attivi su PC possono aggiungere un titolo alla propria collezione in maniera completamente gratuita.

Sui lidi di GOG.com, store di proprietà di CD Projekt RED, è infatti possibile riscattare un titolo a costo zero. La promozione vede protagonista Dink Smallwood HD, rifacimento dell'omonimo RPG vecchia scuola. L'edizione rimasterizzata ripercorre le avventure di Dink, un umile allevatore di maiali chiamato a salvare il mondo in un epico viaggio, tra draghi, magia e incredibili pericoli.



Rispetto all'originale, Dink Smallwood HD propone una colonna sonora completamente rimasterizzata, nuove feature (tra cui la possibilità di avanzamento veloce, che consente di saltare i dialoghi) e il supporto integrato a DMOD. Per l'occasione, il GDR è stato inoltre trasportato su di un nuovo engine, con conseguente upgrade del comparto grafico e dell'audio di gioco. Dink Smallwood HD, infine, introduce il supporto ai controller, sia DirectInput sia Xinput.



Di seguito, vi riportiamo il link per procedere con il download gratis di Dink Smallwood HD:

Al momento, non sono disponibili indicazioni precise in merito alla durata dell'iniziativa. Consigliamo dunque ai giocatori interessati di procedere con il download di Dink Smallwood HD il prima possibile.