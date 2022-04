Giochi Gratis PC: Black Desert Online a costo zero per poco tempo, link per il download

Avete voglia di provare qualcosa di nuovo ma avete già speso troppi soldi in videogiochi ultimamente? In vostro soccorso arriva Steam, che ha messo a disposizione un nuovo gioco gratuito per PC per un tempo limitato.

Mentre vi scriviamo, è possibile riscattare gratuitamente Black Desert Online, famoso MMORPG di Pearl Abyss. Potete approfittare di quest'opportunità semplicemente recandovi a questo indirizzo, effettuando l'accesso con il vostro account Steam personale e cliccando sul pulsante "Aggiungi all'account". Al termine della procedura Black Desert Online verrà aggiunto permanentemente alla vostra libreria di Steam, dalla quale potrà essere avviato in qualsiasi momento. Avete poco tempo, però: la promozione sarà valida fino alle ore 19:00 di mercoledì 13 aprile. Affrettatevi!

Per chi non lo sapesse, Black Desert Online è un MMORPG sandbox fantasy ad alto ritmo e ricco di azione, dotato tra l'altro di uno dei sistemi di creazione del personaggio più potenti in circolazione. Di recente h anche ricevuto un restyling che ha potenziato l'aspetto grafico. Normalmente viene venduto a 9,99 euro, con la possibilità di espandere l'esperienza con una serie di pacchetti aggiuntivi a pagamento. Con il costo d'ingresso azzerato, avete l'opportunità di testare il gioco e scoprire se fa per voi senza correre alcun rischio.