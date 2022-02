Giochi Gratis PC: Brothers A Tale of Two Sons è il prossimo regalo di Epic

Siamo sicuri che avete già riscattato Windbound per PC gratis su Epic Games Store. Se non lo avete ancora fatto, correte subito a rimediare e poi tornate qui: vi parliamo del regalo della prossima settimana!

Come di consueto, Epic Games si è portata avanti e ha già svelato il gioco gratis per PC che metterà a disposizione a partire da giovedì prossimo. Si tratta di Brothers: A Tale of Two Sons, opera prima di Josef Fares, che lo scorso dicembre ha vinto il premio Game of the Year ai Game Awards 2021 per It Takes Two. A partire dalle 17:00 di giovedì 17 febbraio potrete riscattarlo gratuitamente dirigendovi a questo indirizzo, effettuando il login con il vostro account Epic Games Store (se non ce l'avete potete iscrivervi qui) e cliccando sul pulsante "Ottieni". Una volta fatto ciò, il gioco resterà per sempre di vostra proprietà all'interno della libreria di Epic.

Brothers: Tale of Two Sons è una toccante avventura con visuale dall'alto nella quale è possibile controllare contemporaneamente due personaggi con l'ausilio delle due levette analogiche (è consigliabile giocarci con un controller). La storia, delicata e struggente, narra di due fratelli alla disperata ricerca di una cura il padre malato, ed è intervallata da intriganti puzzle ambientali. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Brothers: A Tale of Two Sons.