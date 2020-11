Giochi Gratis PC: Butcher in regalo su GOG per un periodo limitato

Il noto negozio digitale GOG ha dato il via ad una nuova promozione dedicata ai giochi sviluppati nella propria terra natia, la Polonia. Per invogliare il maggior quantitativo di giocatori possibile a visitare la vetrina digitale, ha inoltre deciso di regalare un gioco per un tempo limitato.

Fino alle ore 15:00 di mercoledì 18 novembre potete riscattare gratuitamente Butcher per PC: tutto quello che dovete fare è recarvi sull'homepage di GOG, individuare il banner dedicato al gioco e cliccare il pulsante verde con scritto "Get it free". Se possedete già un account GOG il titolo verrà aggiunto automaticamente alla vostra libreria, in caso contrario una procedura vi inviterà a registrare un account gratuitamente. Una volta riscattato, Butcher sarà per sempre vostro e potrete farne ciò che volete, essendo completamente DRM-free come tutto il catalogo del negozio di CD Projekt RED.

Per chi non lo sapesse, Butcher è un frenetico sparatutto in 2D che vi mette nei panni di un cyborg programmato per sradicare ciò che rimane dell’umanità, con l'unico scopo di distruggere tutto quello che si muove. Gli sviluppatori dei team Phobia Game Studio e Transhuman Design lo descrivono come "una lettera d’amore che gronda sangue ai classici di culto del genere".