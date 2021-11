Giochi Gratis PC: la 'caccia ai regali' riparte su Epic Store con cinque videogiochi

Con l'ultimo aggiornamento alla scheda dedicata ai giochi PC gratis su Epic Store, i gestori dell'ormai celebre negozio digitale di Epic confermano la disponibilità dei tre regali svelati la scorsa settimana e preannunciano l'arrivo di due ulteriori videogiochi a partire da giovedì prossimo.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 18 novembre, tutti gli appassionati di PC gaming che possiedono un account Epic (l'iscrizione è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di ben tre esperienze digitali.

Nel terzetto di videogiochi in regalo su Epic Store troviamo il dungeon crawler in pixel art Guild of Dungeoneering, l'avventura intimistica Never Alone e, soprattutto, l'opera interattiva KID A MNESIA Exhibition sui Radiohead.

Ciascuno di questi titoli potrà essere riscattato gratuitamente entro e non oltre il 25 novembre: una volta completata l'operazione, i giochi interessati rimarranno per sempre a disposizione nel vostro catalogo digitale.

Come sottolineato da Epic, dal pomeriggio del 25 novembre e fino al 2 dicembre sarà possibile scaricare gratis il Pacchetto di Benvenuto del party game Antstream e la versione base del simulatore di caccia theHunter Call of the Wild. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi regali settimanali di Epic Games Store.