Giochi Gratis PC: tutti in carrozza col nuovo treno di regali su Epic Store

Con la puntualità dell'orologio atomico di un satellite GPS, Epic Games si riaffaccia sui social per confermare l'arrivo dei nuovi giochi PC gratis su Epic Store da oggi e, soprattutto, per svelare il "nuovo treno" di titoli in regalo dalla prossima settimana.

Partiamo allora dall'attualità per ricordarvi che dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 22 luglio, è possibile riscattare a zero euro su Epic Games Store una copia PC di Defense Grid The Awakening e di Verdun. Il tower defense fantascientifico di Hidden Path Entertainment e lo sparatutto simulativo di M2H e Blackmill Games sono già scaricabili gratis e lo saranno fino al 29 luglio. Come da consuetudine per i titoli regalati da Epic Games, anche stavolta i titoli riscattati rimarranno a vostra disposizione per sempre, a patto ovviamente di mantenere attivo il proprio account Epic Store.

Al termine dell'attuale promozione dedicata a Defense Grid The Awakening e a Verdun, la sezione dei giochi gratis di Epic Games Store vedrà l'ingresso di due ulteriori videogiochi. Dal pomeriggio del 29 luglio sarà quindi possibile effettuare il download a zero euro di Mothergunship e di Train Sim World 2.

Il primo titolo è uno sparatutto sci-fi di genere "bullet hell" sviluppato da Terrible Posture Games, mentre il secondo gioco regalato da Epic è il sequel dell'apprezzata serie di simulazioni ferroviarie firmata da Dovetail Games, un'esperienza che ricostruisce in maniera realistica le attività da svolgere nel ruolo del macchinista di un treno passeggeri o merci.