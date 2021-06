Giochi gratis PC: un celebre strategico spaziale è in regalo per poche ore

Ancora una volta i giocatori PC possono prendere parte ad un'interessante iniziativa che permette loro di ottenere gratuitamente un gioco completo e, in questo caso, si tratta di una versione completa di DLC.

Su Humble Bundle è infatti possibile riscattare gratuitamente la versione Digital Deluxe di Surviving Mars, il celebre city builder ambientato sul pianeta rosso.

Qui sotto trovate il link per raggiungere subito la pagina del negozio attraverso la quale aderire all'offerta:

Per ottenere una copia del gioco non dovete fare altro che accedere allo store (potete creare in pochi secondi un account se non ne avete uno) e aggiungere il gioco al carrello per completare la transazione, la quale non vi costerà nulla. Entro pochi secondi dovreste ricevere la mail con tutti i dettagli su come visualizzare la chiave Steam, che andrà inserita sul client Valve.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: 4th Generation Intel i3 CPU o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: HD 4600/Geforce 620/Radeon 6450 o GPU equivalente con almeno 1 GB di RAM video

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: 5th Generation Intel i5 CPU o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Geforce 750 Ti o equivalente con almeno 4 GB di RAM video

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

La versione Digital Deluxe del gioco include un pacchetto di avatar e wallpaper oltre ad una corposa serie di contenuti aggiuntivi in game quali skin per le strutture, radio e tanto altro. Dal momento che il solo upgrade alla versione deluxe costa ora 10 euro su Steam, si tratta di un'ottima occasione anche per i giocatori che possiedono solo la versione di base del gioco.

A proposito di promozioni, sapevate che Fallout 76 sarà giocabile gratis per una settimana?