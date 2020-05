Giochi gratis PC: Civilization 6 in regalo su Epic Store, link per il download

Dopo Grand Theft Auto 5, Epic Games aveva promesso un altro grande gioco in regalo a tutti gli utenti del suo Store, e alla fine è stata di parola. A partire da oggi 21 maggio è infatti possibile ottenere in maniera completamente gratuita Sid Meyer's Civilization VI!

Lo strategico di Firaxis Games e Sid Meyer sarà gratuito fino alle ore 17:00 di giovedì 28 maggio, pertanto avete tutto il tempo per approfittarne. Per farlo vostro in maniera permanente non dovete far altro che recarvi sull'Epic Games Store a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account (oppure crearne uno se non lo possedete) e poi cliccare sul tasto Ottieni. Attenzione: per approfittare della promozione, che fa parte dei Mega Saldi di Epic, è necessario che attiviate anche l'autenticazione a due fattori: si tratta di un requisito indispensabile per riscattare qualsiasi gioco gratis regalato da Epic Games.

La disponibilità di Civilization 6, inoltre, rilancia il rumor circolato nei giorni scorsi, secondo il quale tra i giochi gratis previsti nelle prossime settimane ci sarebbero, oltre allo strategico appena regalato, anche Borderlands The Handsome Collection e Ark: Survival Evolved gratis. A questo punto, le probabilità che siano davvero quest'ultimi sono piuttosto alte. Lo scopriremo giovedì prossimo!