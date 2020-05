Giochi gratis su PC: Crucible di Amazon è disponibile, in regalo 1.000 crediti

Amazon Games ha reso disponibile per il download Crucible, nuovo hero shooter per PC ora scaricabile gratis da Steam con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.

"Crucible è uno sparatutto d'azione a squadre che si basa sulle tue scelte. Ogni partita in Crucible rappresenta una lotta per la sopravvivenza e il comando. Oltre a ritrovarti faccia a faccia contro i tuoi avversari, dovrai adattarti e superare tutte le sfide che il pianeta ti riserverà. Con l'aiuto dei tuoi compagni di squadra, dovrai sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia ai tuoi avversari per conquistare la vittoria." Seguendo il link qui sotto potete scaricare il nuovo gioco di Amazon:

Ma c'è di più perchè tutti coloro che effettueranno il login su Crucible entro il primo giugno riceveranno in regalo ben 1.000 crediti da utilizzare in game. Su Everyeye.it trovate la prova di Crucible per PC, abbiamo messo le mani sul nuovo shooter di Amazon, un parere approfondito prima della recensione in arrivo su queste pagine nei prossimi giorni. Il colosso dell'eCommerce si lancia in un settore dove gli sfidanti non mancano, a partire da Overwatch di Blizzard, Crucible sembra però avere diverse frecce al suo arco per riuscire a generare un discreto interesse al lancio.