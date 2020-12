Giochi Gratis PC: disponibile il regalo Epic Games Store del 29 dicembre

Anche oggi, puntualissima come sempre, Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco per PC gratis per tutti i giocatori del suo Store. Scopriamo assieme il regalo del 29 dicembre.

Il tredicesimo dei quindici regali di Natale preparati da Epic Games è Solitairica, un piccolo gioco di carte rogue-lite ispirato al classico solitario, nel quale dovete utilizzare oggetti magici e potenti incantesimi per farvi largo in mezzo a orde di nemici generati in maniera procedurale e sconfiggere l'orribile Imperatore Stuck.

Solitairica sarà disponibile gratis su Epic Games Store fino alle ore 17:00 di domani 30 dicembre, orario in cui verrà sostituito dal quattordicesimo dei quindici giochi gratuiti previsti. Per riscattarlo e farlo per sempre vostro non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic (o crearne uno gratuitamente se non lo avete mai fatto) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Una volta fatto ciò, il titolo verrà aggiunto nella vostra libreria Epic, dove rimarrà per sempre. Se volete saperne di più sul gioco di carte rogue-lite di Righteous Hammer Games, potete leggere la nostra recensione di Solitairica.