Giochi Gratis PC: ora disponibile il regalo Epic Store del 23 dicembre

Puntuale come ogni giorno, Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco completamente gratis per tutti i giocatori PC. Scopriamo assieme il regalo del 23 dicembre.

Fino alle ore 17:00 di domani 24 dicembre potete riscattare in maniera completamente gratuita Tropico 5, quinto episodio del celebre "simulatore di dittatore" che vi assegna il compito di guidare un regno dal primo periodo coloniale fino al 21° secolo e oltre, passando quindi per le due Guerre Mondiali, la Grande Depressione e la Guerra Fredda. Per la prima volta nella storia della serie, Tropico 5 offre anche una modalità multigiocatore, sia cooperativa che competitiva, con partite fino a un massimo di 4 giocatori!

Tropico 5 è il settimo dei quindici giochi gratis dei saldi di Natale di Epic Games Store. Riscattarlo è semplicissimo: tutto ciò che dovete fare è recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Epic (o crearne uno gratuitamente se non lo avete mai fatto) e cliccare sul pulsante "Ottieni". Una volta fatto ciò, il gioco verrà aggiunto nella vostra libreria Epic, dove rimarrà per sempre. Se volete saperne di più sulla simulazione di Haemimont Games, leggete la nostra recensione di Tropico 5.