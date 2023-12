Giochi Gratis su PC: disponibile il nuovo regalo Epic Store del 28 dicembre

Dopo aver svelato il regalo Epic Store del 27 dicembre, le pagine di Epic Games Store si aggiornano nuovamente per fare spazio al videogioco riscattabile gratuitamente su PC da giovedì 28 dicembre.

Mentre proseguono le Offerte delle Feste su Epic Store, i gestori del negozio digitale del publisher statunitense solleticano la curiosità dei patiti di PC gaming offrendo loro l'opportunità di scaricare in via del tutto gratuita una copia di Cat Quest.

Sviluppato da The Gentlebros e prodotto da Kepler Interactive, Cat Quest è un action adventure a tinte ruolistiche che ci proietta nel 'gattastico mondo dei mici', una dimensione fantasy minacciata da una forza oscura che getta un'ombra sul destino dell'interno continente di Felingrad. La missione affidata al nostro alter-ego sarà quella di liberare sua sorella e impartire una severa lezione al malvagio Drakoth e alla sua schiera di soldati.

Il 'miagolante eroe' che interpreteremo potrà fronteggiare i nemici servendosi di una serie di equipaggiamenti, abilità e armi speciali da brandire nel corso di combattimenti in tempo reale da svolgersi sullo sfondo di un 'sopramondo gattaro' pieno di segreti e attività secondarie. Il download gratuito di Cat Quest è già attivo su Epic Store e lo sarà fino alle ore 17:00 di venerdì 29 dicembre. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Cat Quest, il GDR open world dove i gatti la fanno da padrone.

