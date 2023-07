Giochi gratis su PC: ora disponibili due nuovi regali dall'Epic Games Store

Dopo aver deliziato i giocatori con The Elder Scrolls Online gratis su PC una settimana fa, Epic Games Store torna come di consueto alla carica con due nuove proposte gratuite per tutti i suoi iscritti, pronte per essere riscattate già da ora.

I due nuovi regali dello store digitale di Epic Games, come già preannunciato sette giorni fa, sono Homeworld Remastered Collection e Severed Steel, che potranno essere riscattati senza alcun tipo di costo aggiuntivo e che entreranno così a far parte della vostra libreria ludica virtuale per sempre. Come precisato dalla pagina ufficiale dei giochi gratis su Epic Games Store, entrambi potranno essere riscattati in qualunque momento fino alle ore 17:00 italiane del prossimo 3 agosto.

Homeworld Remastered Collection è uno strategico in tempo reale a tinte sci-fi che permette ai giocatori di creare la propria personale flotta da sfruttare poi per affrontare 30 diverse missioni di gioco. L'opera vanta una grande profondità strategica e permette agli utenti di dare vita ad approcci sempre diversi all'azione. Severed Steel invece come un Action in prima persona dal ritmo fortemente sostenuto che offre agli utenti anche grandi possibilità di personalizzazione grazie ad un sofisticato editor di livelli incluso tra le modalità di gioco.

Oltre ai due nuovi regali, l'Epic Games Store rivela anche quale sarà il prossimo gioco gratis del servizio in arrivo il 3 agosto: si tratta di Bloons TD 6, un tower defense dal ritmo sostenuto e ricco di modalità di gioco con cui intrattenersi.

