Giochi gratis PC: disponibili 3 nuovi titoli su Epic Store, svelato il prossimo regalo

Con il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio, le pagine del negozio digitale di Epic Store esortano gli appassionati a scaricare gratis i giochi PC di questa settimana e a prepararsi per il titolo che sarà offerto in regalo tra sette giorni.

Nella rosa di videogiochi da riscattare gratis su Epic Store per questa settimana troviamo ben tre titoli. Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 30 luglio, e fino alla medesima ora di giovedì 6 agosto sarà possibile scaricare a zero euro le versioni PC dell'avventura in pixel art Superbrothers Sword & Sworcery EP, dell'action platform ispirato a MegaMan 20XX e dell'avventura roguelike Barony.

Tutti e tre i giochi in questione possono essere riscattati attraverso il proprio account Epic Store: una volta ottenuta la licenza, ciascun titolo rimarrà a disposizione per sempre nel vostro catalogo virtuale.

L'iniziativa promozionale organizzata settimanalmente da Epic Games proseguirà anche il 6 agosto con l'arrivo, nella lista dei giochi PC scaricabili gratis, di Wilmot's Warehouse, un rompicapo con grafica stilizzata che pone gli utenti nei panni di un magazziniere chiamato a gestire il suo posto di lavoro con l'efficienza di un orologio svizzero. A chi ci segue, ricordiamo infine che sono attualmente disponibili le offerte legate ai Saldi Estivi di Epic Store, con sconti fino al 75% su una vasta selezione di giochi PC.