Giochi gratis PC: disponibili da oggi i regali Prime Gaming di dicembre

Come promesso nei giorni scorsi, sono disponibili da oggi i regali di dicembre che Prime Gaming offre ai suoi abbonati. Sono ben nove i giochi che potrete riscattare senza alcun tipo di esborso, tra cui troviamo anche Need for Speed Hot Pursuit, come segno di rinnovata collaborazione tra Electronic Arts e Amazon.

Di seguito vi andiamo a riportare l'elenco completo dei giochi regalati nel mese di dicembre da Prime Gaming:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Football Manager 2021

Journey to the Savage Planet Deluxe Edition

Frostpunk

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Di certo ce n'è per tutti i gusti: gli amanti dei racing game potranno sfrecciare con l'automobilistico arcade di EA, gli appassionati sportivi e dei gestionali potranno intraprendere la carriera di allenatore in Football Manager 2022 o cercheranno la via della sopravvivenza in Frostpunk, mentre Tales of Monkey Island Complete Pack accontenterà chi apprezza le avventure grafiche. E voi quale titolo sceglierete tra quelli offerti da Amazon durante il mese di dicembre? Per riscattare i giochi succitati vi basterà seguire questo indirizzo.

Con la nuova lista di giochi disponibili da oggi, non è più possibile riscattare i titoli regalati a novembre, tra cui erano inclusi Dragon Age Inquisition e Control Ultimate Edition.