Giochi Gratis PC: disponibili tre nuovi titoli su Epic Store, svelato il prossimo regalo

Come promesso, alle 17:00 in punto di oggi 9 luglio l'Epic Games Store si è aggiornato mettendo a disposizione i tre giochi gratis che ci aveva promesso la scorsa settimana.

Stiamo parlando di Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapists 2, tutti liberamente scaricabili dal client per desktop oppure dalla pagina dedicata del sito ufficiale. Tutto quello che dovete fare è entrare nella scheda del gioco di vostro interesse e cliccare sul pulsante "Ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account Epic. Tutti e tre i titoli, una volta riscattati, resteranno per sempre nella vostra libreria personale.

La compagnia di Tim Sweeney non intende smetterla di fare regali, e ha già svelato il prossimo gioco gratis. Si tratta di Torchlight 2, noto hack 'n' slash di Runic Games sulla falsariga di Diablo 3. L'avventura può essere affrontata scegliendo tra quattro differenti classi completamente personalizzabili - Engineer, Outlander, Berserk ed Embermage - e tra diverse mascotte da portare in giro, che attaccano i nemici e forniscono supporto. I livelli, gli avversari e il bottino sono generati in maniera casuale, ed è anche supportato il multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori. Tochlight 2 sarà disponibile al download gratis dalle 17:00 di giovedì 16 luglio.