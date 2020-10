Giochi gratis PC in download: Epic regala due nuovi giochi questa settimana

Ci siamo! Come ogni giovedì arrivano due nuovi giochi gratis su Epic Games Store, pronti per essere riscattati sul vostro account. La scorsa settimana è stata la volta di Pikuniku gratis per PC, questa volta l'EGS propone due produzioni molto diverse tra loro e tutte da scoprire.

ABZU

Immergiti in un vibrante mondo oceanico ricco di mistero e pullulante di colore e vita. Esegui acrobazie fluide nei panni del Sub usando gli intuitivi controlli per il nuoto. Scopri centinaia di specie uniche ispirate a creature reali e crea una potente connessione con l'abbondante vita marina. Interagisci con banchi di migliaia di pesci che si rapportano proceduralmente ai loro simili, a te e ai predatori

Rising Storm 2 Vietnam

Interpretazione del Vietnam della serie Red Orchestra: partite multigiocatore a 64 giocatori, oltre 20 mappe, esercito e marines degli Stati Uniti, esercito popolare vietnamita, Viet Cong, forze australiane e forze dell'esercito della Repubblica del Vietnam.

Come di consueto, entrambi i giochi potranno essere riscattati dalle 17:00 (ora italiana) dell'8 ottobre e fino alla stessa ora di giovedì 15 ottobre. Una volta aggiunti al vostro account i giochi saranno vostri per sempre e potrete utilizzarli liberamente senza limitazioni di alcun tipo, come se fossero stati effettivamente acquistati. Cosa ne pensate di Abzu e Rising Storm 2 Vietnam gratis? Siete soddisfatti della nuova offerta Epic Games Store?