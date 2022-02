Giochi Gratis PC: due giochi e un add-on in regalo su Epic Store la prossima settimana

Oggi pomeriggio, come da programma, Epic Games Store ha messo a disposizione Cris Tales gratis per tutti i giocatori PC: si tratta di un eccellente gioco di ruolo che vi consigliamo di non lasciarvi scappare. Contestualmente, il negozio digitale ha anche svelato i giochi che verranno regalati a partire da giovedì prossimo.

Avete letto bene, abbiamo usato il plurale poiché la prossima settimana la conta dei regali tornerà a salire: dalle 17:00 di giovedì 3 marzo potrete riscattare gratuitamente due giochi, ossia Black Widow Recharged e Centipede Recharged, e il Kit Slayer Epico per Dautless. Per aggiungerli permanentemente alla vostra libreria non dovrete far altro che recarvi a questo indirizzo alla data e all'ora stabilite, entrare nelle schede dei singoli giochi e cliccare sul tasto "Ottieni". Una volta riscattati, i prodotti rimarranno per sempre di vostra proprietà.

Black Widow Recharged e Centipede Recharged sono due shoot 'em' up arcade al neon che fungono da revival per i due rispettivi classici, mentre il pacchetto Kit Slayer Epico offrirà a tutti i giocatori di Dauntless tre giorni di VIP club e un bel gruzzoletto di valute in-game per accelerare i propri progressi.