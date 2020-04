Giochi gratis PC: due novità in arrivo oggi su Epic Games Store

Dalle 17:00 di oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC, scaricabili a costo zero per una intera settimana. Scopriamo insieme i due giochi gratis scaricabili dal 30 aprile al 7 maggio.

Queste sono le ultime ore per scaricare For The King senza alcun costo, dalle 17:00 di giovedì 30 aprile il gioco verrà sostituito da Amnesia The Dark Descent e Crashlands, due titoli molto diversi tra loro ma che sapranno conquistare gli appassionati dei rispettivi generi.

Amensia The Dark Descent

Amnesia The Dark Descent è un horror di sopravvivenza in prima persona. Un gioco che si basa sull'immersione, la scoperta e sull'attraversare un incubo. Un'esperienza che ti farà venire i brividi.

Crashlands

Crea, combatti e completa le missioni di Crashlands, un ARPG Crafting story-driven ultrasfacciato!

Ricordiamo che per scaricare i giochi gratis da Epic Games Store è ora necessario attivare l'autenticazione a due fattori, si tratta di uno step obbligatorio per garantire la sicurezza del proprio account, senza questo tipo di verifica non sarà più possibile aggiungere i giochi gratis alla libreria.