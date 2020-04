Giochi gratis per PC: due nuovi titoli in regalo da Twitch

Fino al 27 aprile Twitch regala due giochi PC agli abbonati Prime, in aggiunta ai cinque giochi gratis del mese. Tutti gli iscritti al servizio Premium di Amazon possono scaricare due nuovi giochi per Windows, scopriamoli insieme.

Si tratta di Yoko & the Celestial Elephants e OMS Old School Musical, il primo è un gioco d'avventura con elementi puzzle e rompicapo mentre il secondo è un gioco musicale dallo stile e dalla grafica retrò. I titoli citati si aggiungono ai cinque giochi gratis Twitch Prime di aprile 2020, ovvero Turok, Etherborn, Lightmatter, Earthlock e Kathy Rain A Detective is Born, ancora disponibili per il download in attesa dei giochi gratis di maggio.

Ma c'è di più perchè gli iscritti Twitch Prime possono ottenere anche alcuni bonus per Mobile Legends, tra cui un pacchetto contenente alcuni bonus e Skin Cards, i contenuti possono essere riscattati fino al 27 aprile, dunque affrettatevi se siete interessati.

A partire da oggi inoltre vi ricordiamo che sono disponibili anche i nuovi giochi gratis su Epic Games Store, come di consueto la compagnia offre due giochi PC a costo zero per sette giorni, una volta riscattati questi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli sena alimitazioni.