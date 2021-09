Giochi gratis per PC: due nuovi regali su Epic Games Store, link per il download

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi per PC da scaricare a costo zero, una volta aggiunti alla libreria i due titoli resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo. Ecco quali sono i nuovi giochi gratis della settimana su EGS.

Dalle 17:00 di giovedì 16 settembre e fino alla stessa ora del 23 settembre è possibile scaricare gratis Speed Brawl e Tharsis, di seguito i link per il download diretto:

Speed Brawl è un combat racer 2D frenetico e adrenalinico. lo scopo? Colpire gli avversari con combo e mosse potentissime per assicurare la vittoria alla tua squadra. Tharsis è invece un gioco di strategia a turni (con i dadi) ambientato nello spazio profondo, si tratta di due giochi certamente molto diversi dai canoni delle grandi produzioni mainstream ma non per questo meno interessanti.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare Nioh gratis per PC in versione Complete Edition, edizione che include non solo il gioco completo ma anche i tre DLC Onore Sprezzante, Drago del Nord e Fine del Massacro, oltre all'Elmo Fujin. Anche Sheltered è gratis fino alla stessa ora, approfittatene per arricchire la vostra libreria di giochi per PC a costo zero.