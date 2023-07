Giochi gratis per PC: due nuovi regali su Epic Games Store pronti per il download

Come ogni giovedì, su Epic Games Store è tempo di nuovi giochi in regalo! Anche questa settimana il negozio digitale di Epic regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, disponibili per il download dal 27 luglio al 3 agosto.

Questa settimana i giocatori possono scaricare gratis Homeworld Remastered Collection e Severed Steel per PC gratis. Se la serie Homeworld non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di un must per gli appassionati di giochi spaziali, Severed Steel è invece meno noto ma ugualmente interessante dal momento che parliamo di "uno sparatutto in prima persona con un fluido sistema di acrobazie, ambienti voxel distruttibili, una pioggia di proiettili, una protagonista con un braccio solo e una colonna sonora dark electro."

Avete tempo fino al 3 agosto alle 17:00 per aggiungere questi giochi alla vostra libreria, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Sono queste anche le ultimissime ore per scaricare gratis Murder by Numbers e The Elder Scrolls Online, disponibili per il download gratuito fino alle 16:59 di oggi, giovedì 27 luglio. Anche in queso caso, dopo averli aggiunti alla libreria i due giochi resteranno vostri per sempre, una bella occasione di risparmio dunque.

