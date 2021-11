Giochi gratis per PC: due nuovi regali su Epic Games Store e sconti del Black Friday

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store: il negozio ospita ora i saldi del Black Friday fino al 30 novembre e ovviamente a partire da oggi e per una settimana saranno disponibili due nuovi giochi gratis da scaricare, vostri per sempre se riscattati entro le 16:59 del 2 dicembre.

Il primo gioco gratis è un pacchetto di benvenuto per Antstream che include 1.090 Gems gratis da utilizzare per "giocare ai titoli, alle sfide e ai tornei a tempo limitato. Le Gems possono anche essere usate per sbloccare sfide più difficili e giocare in modalità PvP a turni insieme ad amici e altri giocatori."

Il secondo gioco gratis è TheHunter Call of the Wild: "Tuffati in un mondo realistico e ricco di paesaggi mozzafiato. Immergiti nella suggestiva campagna giocatore singolo o vivi l'esperienza di caccia in compagnia dei tuoi amici."

Entrambi i giochi sono disponibili dalle 17:00 del 25 novembre e resteranno vostri per sempre se riscattati entro il 2 dicembre. E non dimenticate le offerte del Black Friday di Epic Games Store con centinaia di giochi scontati fino al 75%, promozione valida fino al 30 novembre. Qualche nome? Kena Bridge of Spirits, Far Cry 6, Back 4 Blood, Riders Republic, Crysis Remastered Trilogy, Humankind, Red Dead Redemption 2 e Hitman 3.