Giochi Gratis PC: sono due i regali di Epic Store della prossima settimana

Quest'oggi Epic Games Store ha stupito tutti quanti mettendo a disposizione gratis per tutti i giocatori Control per PC, ultima grande prova dei talentuosi ragazzi di Remedy.

Il titolo sarà gratuito per tutti quanti fino alle 16:59 di giovedì 17 giugno. Per riscattarlo non dovete fare altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account personale di Epic, cliccare sul tasto "Ottieni" e completare la procedura di checkout a costo zero. Una volta terminata Control rimarrà vostro per sempre, e liberamente giocabile mediante il client di Epic Games per PC.

Contestualmente, Epic ha anche reso noti i due giochi che potranno essere riscattati gratis a partire dalla prossima settimana, più precisamente dalle 17:00 di giovedì 17 giugno allo stesso orario del 24 giugno. Si tratta di Hell is other demons e Overcooked! 2: il primo è un platform d'azione sparatutto con elementi roguelite, ambientato in un vasto mondo realizzato a mano con una colonna sonora synthwave; il secondo, invece, è un divertentissimo party game cooperativo in cui fino a quattro giocatori sono chiamati a coordinarsi per gestire le cucine più folli mai concepite. Esattamente come Control, anche Hell is other demons e Overcooked! 2 rimarranno vostri per sempre una volta riscattati.