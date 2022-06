Giochi gratis per PC: due nuovi regali oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store, il negozio digitale di Epic Games propone due nuovi giochi gratis per PC da riscattare entro una settimana, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potranno essere utilizzati senza limitazioni.

Dal 23 al 30 giugno è possibile scaricare gratis A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition e Car Mechanic Simulator 2018. Il primo viene definito "l'adattamento digitale del famosissimo gioco da tavolo di strategia di Fantasy Flight Games" mentre il secondo è un gioco che "sfida i giocatori a riparare, verniciare, mettere a punto e guidare le auto. Trova auto classiche e uniche nei nuovi moduli Barn Find e Junkyard. Puoi persino aggiungere una tua auto realizzata da te utilizzando il Car Editor."

Entrambi i giochi saranno disponibili dalle 17:00 ora italiana di oggi pomeriggio e sempre fino alla stessa ora potete scaricare Supraland gratis da Epic Games Store, avete dunque ancora pochissime ore per aggiungere anche questo gioco alla vostra libreria e utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Una bella occasione per fare scorta di giochi gratis grazie a Epic Games Store, la selezione di questa settimana manca di veri e propri blockbuster ma un gioco gratis su Game of Thrones non si rifiuta mai.