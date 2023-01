Giochi gratis per PC: due nuovi regali da scaricare su Epic Games Store

Come ogni giovedì, è tempo di regali su Epic Games Store, anche oggi il negozio digitale di Epic Games propone due giochi gratis da scaricare, vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria di EGS.

Quali sono i nuovi giochi gratis della settimana su Epic Games Store? Adios gratis è "un gioco che ti farà vivere un'esperienza cinematografica in prima persona sul come portare avanti una decisione complicata" mentre Hell is Others gratis per PC è uno sparatutto horror top down con meccaniche PVPVE.

Due titoli molto diversi tra loro ma di qualità generale piuttosto elevate, sebbene non siano certamente dei grandi blockbuster, in ogni caso non mancheranno di conquistare gli appassionati dei rispettivi generi di appartenenza. I due nuovi giochi gratis saranno disponibili per il download dalle 17:00 di oggi giovedì 26 febbraio e fino alla stessa ora del 2 febbraio, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Siete ancora in tempo per scaricare Epistory Typing Chronicles gratis, il gioco sarà disponibile ancora per pochissime ore, fino alle 16:59 di oggi pomeriggio. Una buona occasione dunque per arricchire il proprio catalogo di giochi gratis per PC con tre titoli molto particolari ma certamente interessanti.