Giochi gratis per PC: due nuovi regali questa settimana su Epic Games Store

Avete tempo fino alle 16:59 di oggi per da Epic Games Store, a partire dalle 17:00 i tre giochi citati verranno sostituiti dai due nuovi giochi in regalo questa settimana su EGS.

Hundred Days Simulatore Vitivinicolo viene introdotto con questa sinossi "La produzione di vino potrebbe essere la tua avventura più emozionante. Produci il vino migliore interagendo con il terreno e la natura, e porta la tua azienda vinicola al successo mondiale. Lo splendido viaggio nella tradizione della produzione di vino inizia ora."

Il secondo regalo è invece Realm Royale Reforged Epic Launch Bundle gratis, un pacchetto che sblocca la skin Death's Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard, disponibile fino al 15 settembre. Un extra sicuramente interessante per tutti i giocatori di Realm Royale che potranno mettere le mani su due skin e una cavalcatura aggiuntiva.

Come tutti i giochi gratis della settimana su Epic Games Store, anche Hundred Days e il pacchetto di contenuti bonus per Realm Royale resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, avete tempo sette giorni (fino alle 17:00 di giovedì 15 settembre) per riscattare questi nuovi regali, che potrete poi utilizzare come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato, senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.